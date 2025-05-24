У 2020-х роках в електронній музиці стався несподіваний вибух: український фольклор – зокрема поліські й подільські пісні – почали звучати на великих сценах у Берліні, Нью-Йорку та Лондоні. І не в етнографічному контексті, а в нічних клубах і на технофестивалях, пише 24 Канал.

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Чому так сталось

Це сталося завдяки українським музикантам, які поєднують архаїчний народний спів із сучасною електронікою. Найвідоміший приклад — гурт "Go_A", що після "Євробачення-2021" потрапив у європейські чарти. Але за ними – ціле покоління артистів: ONUKA, DakhaBrakha, ShchukaRyba, Boii та інші, які вивели "український звук" на новий рівень.

Унікальність у тому, що український фольклор – один із небагатьох у Європі, який має автентичне багатоголосся, мікротональність і дуже ритмічну структуру, яка ідеально лягає на електронні біти. Цим не можуть похвалитися, наприклад, італійці чи французи, чий фольклор менш придатний для сучасних трансформацій.

Український алфавіт містить унікальні літери, такі як "ґ" і "ї", які відрізняють його від інших слов'янських мов. Попри спроби вилучення літери "ґ" у радянські часи, вона збереглася і є частиною сучасного українського алфавіту.