В ту ночь Кармалюк еще не знал, что это будет его последнее бегство. Как его выследили, кто произвел смертельный выстрел и при чем здесь серебряная пуговица, рассказывает 24 Канал.

На Кармалюка устроили засаду

В 1835 году Кармалюк уже много лет был главной мишенью для царской власти. Его преследовали, отправляли на каторгу, но он каждый раз находил способ вернуться на Подолье.

Накануне гибели власти получили информацию о людях, которые помогали ему скрываться. Один из таких мужчин знал, где Кармалюк может появиться в следующий раз. Именно это и позволило подготовить засаду.

В ночь на 22 октября 1835 года Кармалюк пришел к дому в селе Коричинцы-Шляховые, ныне это Волоское в Хмельницкой области. Внутри уже ждали вооруженные люди. Последний выстрел произвел 18-летний шляхтич. Когда Кармалюк вошел в дом, его увидел молодой шляхтич Федор Рудковский. Ему было всего 18 лет.

Рудковский выстрелил в Кармалюка и попал в голову. Вожак крестьянского движения погиб на месте. Именно вокруг этого выстрела впоследствии возникла одна из самых известных легенд о Кармалюке.

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При чем здесь серебряная пуговица?

О Кармалюке при жизни ходило немало слухов. Люди верили, что он обладает сверхъестественной силой, поэтому обычная пуля якобы не могла его убить. Так родилась легенда, что Рудковский использовал серебряную пуговицу вместо пули. Якобы именно она смогла пробить защиту Кармалюка.

Но у историков нет надежных доказательств этой истории. Документально подтверждается главное: Кармалюк погиб от выстрела в голову во время засады.

После убийства тело Кармалюка, по свидетельствам, несколько дней демонстрировали людям в окрестных городах и селах. Власти хотели показать крестьянам, чем заканчивается сопротивление. Кармалюка похоронили в Летичеве.

А история о его последней ночи со временем обросла новыми подробностями, среди которых и вот та самая серебряная пуговица.