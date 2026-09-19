Тієї ночі Кармалюк ще не знав, що це буде його остання втеча. Як його вистежили, хто зробив смертельний постріл і до чого тут срібний ґудзик, розповідає 24 Канал.

На Кармалюка влаштували засідку

У 1835 році Кармалюк уже багато років був головною ціллю для царської влади. Його переслідували, відправляли на каторгу, але він щоразу знаходив спосіб повернутися на Поділля.

Напередодні загибелі влада отримала інформацію про людей, які допомагали йому переховуватися. Один із таких чоловіків знав, де Кармалюк може з'явитися наступного разу. Саме це і дозволило підготувати засідку.

У ніч проти 22 жовтня 1835 року Кармалюк прийшов до будинку в селі Коричинці-Шляхові, нині це Волоське на Хмельниччині. Усередині вже чекали озброєні люди. Останній постріл зробив 18-річний шляхтич Коли Кармалюк зайшов до будинку, його побачив молодий шляхтич Федір Рудковський. Йому було лише 18 років.

Рудковський вистрілив у Кармалюка і влучив у голову. Ватажок селянського руху загинув на місці. Саме навколо цього пострілу згодом з'явилася одна з найвідоміших легенд про Кармалюка.

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До чого тут срібний ґудзик?

Про Кармалюка за життя ходило чимало чуток. Люди вірили, що він має надприродну силу, тому звичайна куля нібито не могла його вбити. Так народилася легенда, що Рудковський використав срібний ґудзик замість кулі. Нібито саме він зміг пробити захист Кармалюка.

Але історики не мають надійних доказів цієї історії. Документально підтверджується головне: Кармалюк загинув від пострілу в голову під час засідки.

Після вбивства тіло Кармалюка, за свідченнями, кілька днів демонстрували людям у навколишніх містах і селах. Влада хотіла показати селянам, чим закінчується опір. Кармалюка поховали в Летичеві.

А історія про його останню ніч з часом обросла новими подробицями, серед яких і той самий срібний ґудзик.