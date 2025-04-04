Лимон будут экспонировать на выставке о работе MI-6, которую откроют 5 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Как лимон выдал немецкого шпиона

В 1915 году немецкий шпион Карл Мюллер был казнен после того, как его поймали с лимоном в кармане. Лимон стал одним из важных доказательств в деле о шпионаже.

Мюллер замаскировался под русского судового брокера и тайно прибыл в Англию среди толпы беженцев в 1915 году для сбора разведданных.

Он использовал пера, смоченные в лимоне, чтобы писать невидимые сообщения своим кураторам.

Лимонный сок веками использовался как форма "невидимых чернил", поскольку его невозможно увидеть на бумаге, пока он не проявится при нагревании,

– говорится на сайте Национального архива Британии

Мюллер писал письма обычными чернилами, но между строками вписывал сообщения с секретной информацией лимонным соком.



Слева – найденный в кармане Мюллера лимон, а справа – кусочки лимонов, найденные в ящике / Фото National Archives

Но агент британской секретной службы, известной сегодня как МИ-5, сумел разоблачить шпиона. Разведчик получил в распоряжение одно из писем Мюллера и провел утюгом по нему, в результате чего проявил секретный текст, вписанный между строк лимонным соком.

Лимон был найден в кармане пальто Мюллера во время его ареста и стал ключевым доказательством в деле против него. Мюллера казнили через расстрел в лондонском Тауэре.



Одно из писем Мюллера, которое разоблачили британские спецслужбы / Фото National Archives

Интересно, что судебный процесс и казнь Мюллера держали в тайне от общественности, чтобы британские агенты могли продолжать использовать его методы, выдавая себя за него и отправляя ложную информацию немецким разведывательным подразделениям

За свои "услуги" они получали плату, и в конце концов за эти деньги купили автомобиль Morris, который считался в то время культовым. По данным Национального архива, автомобиль назвали Мюллер.