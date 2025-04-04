Лимон експонуватимуть на виставці про роботу MI-6, яку відкриють 5 квітня, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Як лимон видав німецького шпигуна

У 1915 році німецький шпигун Карл Мюллер був страчений після того, як його спіймали з лимоном у кишені. Лимон став одним з важливих доказів у справі про шпигунство.

Мюллер замаскувався під російського суднового брокера й таємно прибув до Англії серед натовпу біженців у 1915 році для збору розвідданих.

Він використовував пера, змочені в лимоні, щоб писати невидимі повідомлення своїм кураторам.

Лимонний сік століттями використовувався як форма "невидимого чорнила", оскільки його неможливо побачити на папері, доки він не проявиться при нагріванні,

– йдеться на сайті Національного архіву Британії

Мюллер писав листи звичайним чорнилом, але між рядками вписував повідомлення з секретною інформацією лимонним соком.



Ліворуч – знайдений у кишені Мюллера лимон, а праворуч – шматочки лимонів, знайдені у шухляді / Фото National Archives

Але агент британської секретної служби, відомої сьогодні як МІ-5, зумів викрити шпигуна. Розвідник отримав у розпорядження один з листів Мюллера та провів праскою по ньому, внаслідок чого проявив секретний текст, вписаний між рядків лимонним соком.

Лимон був знайдений у кишені пальта Мюллера під час його арешту й став ключовим доказом у справі проти нього. Мюллера стратили через розстріл у лондонському Тауері.



Один з листів Мюллера, який викрили британські спецслужби / Фото National Archives

Цікаво, що судовий процес і страта Мюллера тримали в таємниці від громадськості, щоб британські агенти могли продовжувати використовувати його методи, видаючи себе за нього й надсилаючи неправдиву інформацію німецьким розвідувальним підрозділам

За свої "послуги" вони отримували плату, і зрештою за ці гроші купили автомобіль Morris, який вважався на той час культовим. За даними Національного архіву, автомобіль назвали Мюллер.