Почему, помимо имен, люди стали использовать ещё и фамилии, рассказывается в "Britannica".
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Одних имен было недостаточно
Данные Britannica свидетельствуют о том, что фамилии начали массово распространяться среди людей в европейских странах примерно с XI века, в частности в Англии.
- Впрочем, стоит добавить, что в других культурах фамилии появились в разное время. Так, еще в 2852 году до нашей эры китайский император Фу Си (Фу Хси) издал указ о введении так называемых наследственных фамилий.
- В то же время в некоторых странах повсеместное использование фамилий вообще произошло в XX веке: только в 1935 году вступил в силу турецкий закон, который сделал фамилии обязательными.
Изначально многие фамилии идентифицировали человека по его связи с другим человеком, обычно с отцом, другие указывали на место проживания (например, Орлеан, Йорк и т. п.) или род деятельности. Фамилия также могла описывать внешность человека или его подвиги. А среди украинских вариантов появились аналоги фамилий вроде Коваль или Ткач.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Кстати, окончание "енко" является одним из характерных признаков украинских фамилий. Изначально оно указывало на происхождение человека от отца. Например, Петренко означало "ребёнок или потомок Петра", а Иваненко – "потомок Ивана"
Но и утверждение о налогах не возникло на пустом месте. Историки отмечают, что распространение фамилий помогло властям вести официальные записи, учет имущества и населения. А это, в свою очередь, облегчало администрирование налогов.