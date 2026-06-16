Почему, помимо имен, люди стали использовать ещё и фамилии, рассказывается в "Britannica".

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Одних имен было недостаточно

Данные Britannica свидетельствуют о том, что фамилии начали массово распространяться среди людей в европейских странах примерно с XI века, в частности в Англии.

Впрочем, стоит добавить, что в других культурах фамилии появились в разное время. Так, еще в 2852 году до нашей эры китайский император Фу Си (Фу Хси) издал указ о введении так называемых наследственных фамилий.

В то же время в некоторых странах повсеместное использование фамилий вообще произошло в XX веке: только в 1935 году вступил в силу турецкий закон, который сделал фамилии обязательными.

Изначально многие фамилии идентифицировали человека по его связи с другим человеком, обычно с отцом, другие указывали на место проживания (например, Орлеан, Йорк и т. п.) или род деятельности. Фамилия также могла описывать внешность человека или его подвиги. А среди украинских вариантов появились аналоги фамилий вроде Коваль или Ткач.

Кстати, окончание "енко" является одним из характерных признаков украинских фамилий. Изначально оно указывало на происхождение человека от отца. Например, Петренко означало "ребёнок или потомок Петра", а Иваненко – "потомок Ивана"

Но и утверждение о налогах не возникло на пустом месте. Историки отмечают, что распространение фамилий помогло властям вести официальные записи, учет имущества и населения. А это, в свою очередь, облегчало администрирование налогов.