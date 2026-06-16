Чому крім імен люди почали використовувати ще й прізвища, розповідають у Britannica.

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Лише імен було замало

Дані Britannica свідчить про те, що прізвища почали масово поширюватися серед людей у європейських країнах приблизно з 11 століття, зокрема в Англії.

Втім варто додати, що у інших культурах прізвища з'явилися у різний час. Відтак ще у 2852 році до нашої ери китайський імператор Фу Сі (Фу Хсі) видав указ про прийняття так званих спадкових прізвищ.

Натомість у деяких країнах загальне використання прізвищ взагалі відбулося у 20 столітті: лише у 1935 році набув чинності турецький закон, який зробив прізвища обов'язковими.

Спочатку багато прізвищ ідентифікували особу за її зв'язком з іншою особою, зазвичай з її батьком, інші вказували на її місце проживання (як-от Орлеан, Йорк тощо) або рід діяльності. Прізвище також могло описувати зовнішність людини або її подвиги. А серед українських варіантів з'явилися аналоги прізвищ на кшталт Коваль або Ткач.

До речі, закінчення "енко" є однією з характерних ознак українських прізвищ. Спочатку воно вказувало на походження людини від батька. Наприклад, Петренко означало "дитина або нащадок Петра", а Іваненко – "нащадок Івана"

Але і твердження про податки не виникло на порожньому місці. Історики зазначають, що поширення прізвищ допомогло владі вести офіційні записи, облік майна та населення. А це, своєю чергою, полегшувало адміністрування податків.