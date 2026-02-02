Михаил поднялся на вулкан высотой 6887 метров, пишет "Закарпатье онлайн". Восхождение происходило в рамках экспедиции в достаточно сложных высокогорных условиях.

Как закарпатец поднялся на самый высокий вулкан мира?

Альпинист рассказал, что самым тяжелым этапом стало преодоление высоты более 6 тысяч метров. Все из-за разреженного воздуха и недостатка кислорода. В таких условиях очень часто появляется сильная физическая нагрузка.

Мы поднимались в несколько этапов. После 6 тысяч метров я понял, что это очень серьезная высота, у меня начала сильно болеть голова, не хватало кислорода. Но в итоге удалось дойти на вершину,

– рассказал парень "Общественном Ужгород".

По словам Михаила, все участники экспедиции поднялись и успешно спустились вниз.



Михаил Переганя поднялся на самый высокий вулкан мира / Фото из инстаграма альпиниста

Экспедиция на самый высокий вулкан мира / Фото из инстаграма альпиниста

Поднятие на вершину вулкана: смотрите больше фото

Это уже не впервые закарпатский альпинист совершает восхождение на такие вершины. Ранее он покорил самую высокую вершину Антарктиды – гору Винсон, где установил флаг Украины и своего города.

Парень увлекается горами еще с юности. Свои первые походы на вершины гор он совершил в 16 лет. Среди его крупнейших достижений – верхушка Альп. Летом 2025 года он успешно взошел на гору Монблан (4810 метров).

Что известно о вулкане, который проснулся через 12 тысяч лет покоя?

Вулкан Hayli Gubbi в Эфиопии впервые за тысячелетие взорвался, образовав новые кратеры и вызвав отмену авиарейсов из-за распространения пепла в начале декабря 2025 года, пишет BGR. Извержение привело к серьезным последствиям, таких как затрудненное дыхание у местных жителей и опасность для авиации, заставив Air India отменить рейсы, а Akasa Air временно прекратить полеты.

