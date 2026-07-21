24 Канал собрал топ блюд, которые запрещали в разное время, а причины порой были весьма абсурдными.

Картофель и проказа

Сегодня картофель – один из главных продуктов европейской кухни, но после того, как его привезли из Южной Америки в XVI веке, отношение к нему было совсем другим.

Во Франции, Германии и некоторых других странах люди отказывались ее выращивать. Картошки называли "нечистыми", ведь они растут под землей, а в Библии о них не было ни одного упоминания. Некоторые даже верили, что картофель вызывает проказу.

Лишь в конце XVIII века французский агроном Антуан Пармантье убедил власти популяризировать этот овощ. Говорят, он даже ставил картофельные поля под охрану, чтобы люди решили, будто там растет что-то очень ценное, и начали воровать клубни для своих огородов.

Самсу запрещали из-за страха заговора

Одно из самых популярных блюд Южной Азии – самса – тоже попадало под запрет.

В начале 2010-х годов исламистская группировка "Аш-Шабаб", контролировавшая часть Сомали, запретила продажу треугольных пирожков.

Причина была довольно странной: боевики заявили, что треугольная форма напоминает христианский символ Святой Троицы, а потому является неприемлемой.

Традиционная самса / pexels.com

Хагис – национальное блюдо Шотландии, которое не пускают в США

Хагис состоит из бараньих субпродуктов, овсянки, специй и традиционно содержит бараньи легкие. Именно из-за этого ингредиента с 1971 года классический хагис нельзя импортировать в США.

Американское законодательство запрещает использовать бараньи легкие в пищевых продуктах. Из-за этого шотландским производителям приходится изготавливать отдельные "американские" версии блюда без этого компонента.

Традиционный хагис / Shutterstock

Шоколадное яйцо, признанное опасным

Для большинства европейцев шоколадные яйца Kinder Surprise – обычное детское лакомство. Однако в США их много лет нельзя было продавать из-за федерального закона 1938 года, запрещающего помещать несъедобные предметы внутрь пищевых продуктов.

Американские власти считали, что маленькая игрушка может представлять опасность для детей. Впоследствии специально для американского рынка создали Kinder Joy, где шоколад и подарок разделены на две отдельные половинки.

Фугу – деликатес, который может убить

Японская рыба фугу содержит смертельно опасный токсин тетродотоксин. Если ее неправильно приготовить, даже небольшой кусочек может привести к параличу и смерти.

Именно поэтому в Японии готовить фугу имеют право только повара, прошедшие многолетнее обучение и получившие специальную лицензию.

Во многих странах импорт или продажа этой рыбы строго контролируется.

Опасная рыба фугу / byFood

Здравый смысл однако против фуа-гра

Фуа-гра десятилетиями считалась символом французской высокой кухни, однако в XXI веке вокруг нее разгорелись ожесточенные споры.

Причина – способ производства. Для получения деликатеса уток и гусей принудительно откармливают, поэтому их печень увеличивается в несколько раз.

Именно поэтому производство или продажу фуа-гра запретили или существенно ограничили в ряде стран и городов, среди которых Индия, Великобритания, Калифорния, Нью-Йорк и другие регионы.

Аки – фрукт, который становится безопасным только после созревания

Национальный фрукт Ямайки – аки – также неоднократно попадал под запреты. Недозрелые плоды содержат токсичные вещества, которые могут вызвать сильное отравление и даже кому.

Именно поэтому во многих странах разрешено продавать только консервированный или правильно обработанный аки.

Фрукт аки / The National Tropical Botanical Garden

За дуриан выгоняют из отелей и метро

Сам по себе дуриан не запрещен, однако во многих странах Юго-Восточной Азии его нельзя проносить в метро, автобусы, самолеты, отели и торговые центры. Причина – чрезвычайно резкий запах.

Его сравнивают со смесью лука, серы, канализации и спелых фруктов. Для кого-то он является деликатесом, а для кого-то – настоящим испытанием. Из-за этого у входа во многие здания можно увидеть специальный знак с перечеркнутым дурианом.

Дуриан / pexels.com

Жевательную резинку запретили в Сингапуре

Хотя жевательная резинка – это не совсем блюдо, она тоже оказалась под запретом.

В 1992 году власти Сингапура почти полностью запретили продажу и ввоз жевательной резинки после того, как люди массово приклеивали ее к дверям метро, лифтам и другим общественным местам.

Частично ограничения смягчили только спустя много лет, но жевательная резинка до сих пор продается только по специальным правилам.