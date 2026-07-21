24 Канал зібрав топ страв, які забороняли в різні часи, і причини подекуди були дуже абсурдними.

Картопля і проказа

Сьогодні картопля – один із головних продуктів європейської кухні, але після того, як її привезли з Південної Америки у XVI столітті, ставлення було зовсім іншим.

У Франції, Німеччині та деяких інших країнах люди відмовлялися її вирощувати. Бульби називали "нечистими", адже вони ростуть під землею, а в Біблії про них не було жодної згадки. Дехто навіть вірив, що картопля викликає проказу.

Лише наприкінці XVIII століття французький агроном Антуан Пармантьє переконав владу популяризувати овоч. Кажуть, він навіть виставляв картопляні поля під охороною, щоб люди вирішили, ніби там росте щось дуже цінне, й почали красти бульби для власних городів.

Самсу забороняли через страх змови

Одна з найпопулярніших страв Південної Азії – самса теж опинялася під забороною.

На початку 2010-х років ісламістське угруповання "Аш-Шабаб", яке контролювало частину Сомалі, заборонило продавати трикутні пиріжки.

Причина була доволі дивною: бойовики заявили, що трикутна форма нагадує християнський символ Святої Трійці, а тому є неприйнятною.

Традиційна самса / pexels.com

Хагіс – національна страва Шотландії, яку не пускають до США

Хагіс складається з баранячих субпродуктів, вівсянки, спецій і традиційно містить легені вівці. Саме через цей інгредієнт із 1971 року класичний хагіс не можна імпортувати до США.

Американське законодавство забороняє використовувати овечі легені у харчових продуктах. Через це шотландським виробникам доводиться виготовляти окремі "американські" версії страви без цього компонента.

Традиційний хагіс / Shutterstock

Шоколадне яйце, яке визнали небезпечним

Для більшості європейців шоколадні яйця Kinder Surprise – звичайний дитячий смаколик. Проте у США їх багато років не можна було продавати через федеральний закон 1938 року, який забороняє розміщувати неїстівні предмети всередині харчових продуктів.

Американська влада вважала, що маленька іграшка може становити небезпеку для дітей. Згодом спеціально для американського ринку створили Kinder Joy, де шоколад і подарунок розділені на дві окремі половинки.

Фугу – делікатес, який може вбити

Японська риба фугу містить смертельно небезпечний токсин тетродотоксин. Якщо її неправильно приготувати, навіть невеликий шматок може призвести до паралічу та смерті.

Саме тому в Японії готувати фугу мають право лише кухарі, які пройшли багаторічне навчання й отримали спеціальну ліцензію.

У багатьох країнах імпорт або продаж цієї риби суворо контролюється.

Небезпечна риба фугу / byFood

Здоровий глузд проти фуа-гри

Фуа-гра десятиліттями вважалася символом французької високої кухні, однак у XXI столітті навколо неї спалахнули запеклі суперечки.

Причина – спосіб виробництва. Для отримання делікатесу качок і гусей примусово відгодовують, через що їхня печінка збільшується у кілька разів.

Саме тому виробництво або продаж фуа-гра заборонили чи суттєво обмежили в низці країн і міст, серед яких Індія, Велика Британія, Каліфорнія, Нью-Йорк та інші регіони.

Акі – фрукт, який стає безпечним лише після дозрівання

Національний фрукт Ямайки – акі також неодноразово потрапляв під заборони. Недозрілі плоди містять токсичні речовини, які можуть викликати сильне отруєння і навіть кому.

Саме тому в багатьох країнах дозволено продавати лише консервований або правильно оброблений акі.

Фрукт акі / The National Tropical Botanical garden

За дуріан виганяють з готелів і метро

Сам по собі дуріан не заборонений, однак у багатьох країнах Південно-Східної Азії його не можна проносити в метро, автобуси, літаки, готелі та торгові центри. Причина – надзвичайно різкий запах.

Його порівнюють із сумішшю цибулі, сірки, каналізації та стиглих фруктів. Для когось він є делікатесом, а для когось – справжнім випробуванням. Через це біля входу до багатьох будівель можна побачити спеціальний знак із перекресленим дуріаном.

Дуріан / pexels.com

Жувальну гумку заборонили в Сінгапурі

Хоча жувальна гумка – це не зовсім страва, вона теж опинилася під забороною.

У 1992 році влада Сінгапуру майже повністю заборонила продаж і ввезення жуйки після того, як люди масово приліплювали її до дверей метро, ліфтів та інших громадських місць.

Частково обмеження пом'якшили лише через багато років, але жуйка й досі продається лише за спеціальними правилами.