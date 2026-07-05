Ці правила мають цілком реальні причини й досі залишаються чинними. Про 5 незвичних заборон у світі розповідає 24 Канал.

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Заборона на жувальну гумку

Із 1992 року в Сінгапурі діє заборона на продаж, купівлю та вживання жувальної гумки. Таке рішення ухвалили, щоб підтримувати чистоту в громадських місцях. Виняток роблять лише для лікувальної жувальної гумки, яку можна придбати за певних умов.

Жувальна гумка у Сінгапурі під забороною / Фото Unsplash

Заборона на розрахунок значною кількістю монет

Канадське законодавство встановлює ліміти на кількість монет, які можна використати під час однієї оплати. Наприклад, дозволено розрахуватися не більш ніж 25 монетами номіналом 1 канадський долар або 20 монетами по 2 долари. Також діють обмеження для інших номіналів: до 25 пенні, 100 нікелів, 100 даймів і 40 кварталів.

Місто, де заборонено помирати

Через вічну мерзлоту у Лонг'їрі, що в Норвегії, на кладовищі тіла майже не розкладаються. Саме тому в місті вже багато років не проводять поховань, а людей, які помирають у Лонг'їрбюені, перевозять на материкову частину Норвегії.

Лонг'їр / Фото Wikipedia

Заборона на довільній вибір імені для дитини

У Данії існує перелік із 7 тисяч офіційно схвалених імен. Якщо батьки хочуть назвати дитину іменем, якого немає у списку, вони мають подати до уряду спеціальний запит на розгляд. Після цього компетентні органи вирішують, чи можна зареєструвати таке ім'я. Нестандартні варіанти написання поширених імен часто відхиляють.

Штрафи за недостатній вигул тварин

У італійському Турині влада запровадила правило, яке передбачає штраф до 500 євро для власників, що не вигулюють своїх улюбленців принаймні тричі на день.

У Турині улюбленців потрібно вигулювати тричі на день / Фото Unsplash

Турин відомий суворими нормами щодо захисту тварин. Зокрема, у місті також заборонено роздавати золотих рибок у поліетиленових пакетах на ярмарках. Контролювати дотримання правил допомагають, зокрема, повідомлення від небайдужих мешканців.