У этих правил есть вполне реальные причины, и они до сих пор остаются в силе. О 5 необычных запретах в мире рассказывает 24 Канал.

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Запрет на жевательную резинку

С 1992 года в Сингапуре действует запрет на продажу, покупку и употребление жевательной резинки. Такое решение было принято для поддержания чистоты в общественных местах. Исключение делается только для лечебной жевательной резинки, которую можно приобрести при определенных условиях.

Жевательная резинка в Сингапуре под запретом / Фото Unsplash

Запрет на расчет значительным количеством монет

Канадское законодательство устанавливает лимиты на количество монет, которые можно использовать при одной оплате. Например, разрешено расплачиваться не более чем 25 монетами номиналом 1 канадский доллар или 20 монетами по 2 доллара. Также действуют ограничения для других номиналов: до 25 пенни, 100 никелей, 100 даймов и 40 кварталов.

Город, где запрещено умирать

Из-за вечной мерзлоты в Лонгйире, что в Норвегии, на кладбище тела почти не разлагаются. Именно поэтому в городе уже много лет не проводят захоронений, а людей, умирающих в Лонгьирбюене, перевозят на материковую часть Норвегии.

Лонгйир / Фото Wikipedia

Запрет на произвольный выбор имени для ребенка

В Дании существует перечень из 7 тысяч официально утвержденных имен. Если родители хотят назвать ребенка именем, которого нет в списке, они должны подать в правительство специальный запрос на рассмотрение. После этого компетентные органы решают, можно ли зарегистрировать такое имя. Нестандартные варианты написания распространенных имен часто отклоняются.

Штрафы за недостаточную выгулку животных

В итальянском Турине власти ввели правило, предусматривающее штраф до 500 евро для владельцев, которые не выгуливают своих питомцев как минимум три раза в день.

В Турине питомцев нужно выгуливать три раза в день / Фото Unsplash

Турин известен строгими нормами по защите животных. В частности, в городе также запрещено раздавать золотых рыбок в полиэтиленовых пакетах на ярмарках. Контролировать соблюдение правил помогают, в частности, сообщения от неравнодушных жителей.