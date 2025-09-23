В профессиональном спорте нет места для мелочей, поэтому неудивительно, что к своему рациону звезды относятся очень придирчиво. Впрочем, даже они иногда срываются на любимые вкусности. Какие блюда обожает обладатель "Золотого мяча" 2025 Усман Дембеле – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал givemesport.

Какие блюда обожает Усман Дембеле?

Как признался сам футболист, он довольно прохладно относится к шоколаду, поэтому сладкое его не интересует. А вот после игры он предпочитает пиццу и бургер.

Почти после каждой игры я ем пиццу и бургер. Это привычка, от которой я не могу избавиться,

– признался футболист.

Дембеле ест пиццу прямо в раздевалке во время речи тренера: видео

Провальная попытка Барселоны

Когда француз защищал цвета Барселоны, клубные диетологи пытались приучить его к запеченной рыбе. Однако все было тщетно – Дембеле упорно не собирался менять свои пищевые привычки, рассказывает Cadena Ser.

Хейтеры даже заявляли, что травмы – именно причина отсутствия дисциплины в жизни, однако нападающий не обращал внимания на эти выпады.

Пицца – слабость чемпиона / Фото Pixabay

В Барселоне у него действительно не сложилось, однако переход в ПСЖ под руководство Луиса Энрике изменил все. Испанский наставник сумел выстроить команду, в которой потенциал Дембеле раскрылся на полную. И уже сегодня он празднует звание лучшего футболиста планеты.

