У професійному спорті немає місця для дрібниць, тож не дивно, що до свого раціону зірки ставляться дуже прискіпливо. Втім, навіть вони інколи зриваються на улюблені смаколики. Які страви обожнює володар "Золотого мʼяча" 2025 Усман Дембеле – розповідає 24 Канал з посиланням на портал givemesport.

Які страви обожнює Усман Дембеле?

Як зізнався сам футболіст, він доволі прохолодно ставиться до шоколаду, тож солодке його не цікавить. А от після гри він надає перевагу піці та бургеру.

Майже після кожної гри я їм піцу та бургер. Це звичка, якої я не можу позбутися,

– зізнався футболіст.

Дембеле їсть піцу прямо у роздягальні під час промови тренера: відео

Провальна спроба Барселони

Коли француз захищав кольори Барселони, клубні дієтологи намагалися привчити його до запеченої риби. Однак все було марно – Дембеле вперто не збирався змінювати свої харчові звички, розповідає Cadena Ser.

Хейтери навіть заявляли, що травми – саме причина відсутності дисципліни в житті, однак нападник не зважав на ці випади.

Піца – слабкість чемпіона / Фото Pixabay

В Барселоні в нього справді не склалося, однак перехід в ПСЖ під керівництво Луїса Енріке змінив усе. Іспанський наставник зумів збудувати команду, в якій потенціал Дембеле розкрився на повну. І вже сьогодні він святкує звання найкращого футболіста планети.

