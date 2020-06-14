У центрі Києва на вулиці Михайлівській сталася непересічна подія. В одній з тутешній квартир сталася пожежа. Але рятувальникам дістатися всередину заважав житель цієї квартири. Крім того, чоловік був голим і зрештою вистрибнув із балкону.

Деталі інциденту на Михайлівській

Про подію повідомив телеграм-канал Teza. За даними ресурсу, після того, як тут в одній з квартир сталася пожежа, на місце прибули рятувальники. І вони спробували дістатися до квартири через балкон.

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А їхню драбину почав відпихувати від балкону житель цієї квартири. А трохи згодом, розбивши віконне скло, він почав кидати його уламки в пожежників. Більше того, чоловік був голим.

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Коли ж співробітники ДСНС відігнали його від вікна водою з брандспойту, чоловік, зрештою, вистрибнув із балкону. На щастя, він залишився живим. Однак зазнав різних травм.

Журналісти додають, що всередині квартири рятувальники знайшли тіло жінки. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом – наразі їх з’ясовують.

Саму ж пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати. До гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 18 рятувальників.

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Люди випали з балкону у Львові

Схожа подія нещодавно трапилася у Львові. Тут з балкону через обвал перил випали троє людей. За результатами екпертизи, двоє з них були п'яними.

На щастя, у результаті ніхто не загинув. Усіх потерпілих доправили до лікарні швидкої допомоги.

Внаслідок інциденту постраждали:

жінка 32 років (закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом попереку);

чоловік 38 років (закритий перелом нижньої третини обох передплічь, закрита черепно-мозкова травма);