Троє українських спортсменів отримають іменні зірки на "Площі зірок" у Києві

У п’ятницю, 16 листопада, на "Площі зірок" у Києві (пл. Спортивна, 1а) відбудеться відкриття трьох іменних зірок українських спортсменів.

Цього разу свої зірки отримають українська паралімпійська лижниця, заслужений майстер спорту України з лижних перегонів Світлана Трифонова, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості Ольга Харлан, український фристайліст, фахівець із лижної акробатики, олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко.

Читайте також: Троє українців увійшли в топ-100 найкращих гравців Ліги Європи

Варто зазначити, що на "Площі зірок" вже є відомі українські спортсмени – колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Віктор Постол, чемпіонка світу з Strongwoman Ольга Лящук, український та радянський боксер та тренер Михайло Зав'ялов.

"Площа Зірок" – це проект, метою якого є підтримка та популяризація національної культури, мистецтва і спорту. У центрі міста "запалюються" зірки видатних українців, людей, які досягнули найкращих результатів у своїй роботі. На сьогодні на "Площі зірок" викарбувані імена 13 видатних українців, серед яких: Богдан Ступка, Ніна Матвієнко, Володимир Горянський, Марія Приймаченко, Віктор Постол, Оксана Білозір, ТНМК, СКАЙ, Ада Роговцева, Ольга Лящук, Михайло Зав'ялов.

Урочисте відкриття відбудеться 16 листопада о 13.00.