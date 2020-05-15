ТРЦ у Києві залишаться закритими: причини

Відкривати столичні ТРЦ для відвідувачів – наразі небезпечно. У КМДА вважають, що у торгово-розважальних центрах неможливо дотриматись усіх санітарно-епідеміологічних вимог.

Чому не працюють ТРЦ

Коли стане можливим відкриття ТРЦ – залежатиме від епідеміологічної ситуації у столиці. Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує 24 канал.

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Ми стежимо за рівнем захворюваності. Динаміка поки говорить про те, що відкриття ТРЦ може бути додатковою небезпекою. Адже там неможливо забезпечити перебування такої кількості людей, щоб відповідала нормам,

– пояснив Мондриївський.

Ситуація з ринками у столиці

З ринками ситуація – трохи краща. За словами заступника голови КМДА, відновлюють роботу лише ті ринки, які не мають проблем з документацією та можуть забезпечити необхідні санітарні заходи. Деякі підприємці працювали на ринках без необхідних документів, отож їм про роботу варто забути.

Потрібно бути готовими до відкриття. Усі можуть отримати дозвіл. Але давати дозвіл усім підряд без дотримання правил безпеки – це нечесно, це викликає додаткову небезпеку,

– наголосив Мондриївський.

Що працює у Києві після послаблення карантину:

продовольчі ринки, що забезпечили виконання санітарних вимог;

непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів;

перукарні та салони краси;

літні тераси кафе і ресторанів;

парки, сквери і музеї просто неба;

МАФи;

ательє, заклади побутових послуг;

адвокатські та нотаріальні бюро;

автокінотеатри.

Як Україна виходить з карантину / Інфографіка 24 каналу