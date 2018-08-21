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Трудова міграція – катастрофічна загроза для країни, – президент Гарвардського клубу України

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Трудова міграція
Трудова міграція / dostyp.com.ua

Ситуація з трудовою міграцією близька до катастрофічної.

Про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України, економіст Олег Устенко в ефірі 24 Каналу.

За словами Устенка, українська економіка залежить від праці, і чим більше трудових ресурсів їде з країни, тим гірше це відбивається на стані економіки.

"Економіка України залежить дуже сильно від праці, а міграційні потоки – це ж не просто люди, це ще й носії того, що вони можуть робити, носії праці, вони виїжджають з країни. І в результаті цього спочатку знижується економічне зростання, а потім йде принципове стиснення твоєї економіки", – заявив Устенко.

За словами Устенка, такий стан справ – реальна катастрофічна загроза для України.

"Вважаю, що ситуація близька до катастрофічної... І це катастрофічна загроза для такої країни як Україна, тому що ми перебуваємо з вами в оточенні, коли всі сусіди навколо нас живуть краще, ніж ми. Ми та країна, яка має ВВП на душу населення, за результатом цього року десь буде на рівні, скажімо, 2,5 тисячі доларів. У той час як сусідня Білорусь – це в 2,5 рази вище", – заявив економіст.

При цьому економіст заявив, що в Росії ВВП в три рази вище на душу населення, ніж в Україні. У Польщі мало не в п'ять разів вище, ніж у нас.

"І змінилася ситуація економічна. Ще 20 років тому таке поняття, як мобільність праці було характерно тільки, скажімо, для економіки Сполучених Штатів Америки. Всі інші не мали такої високої мобільності. Зараз мобільність праці висока. Європейці дуже активно пересуваються зі своїх територій на інші території. Наприклад, якщо подивитися, згідно реєстраційного офісу в Польщі, десь 2 мільйони поляків перебувають за межами своєї країни", – заявив Устенко.

Теги: Заробітчани Гроші ВВП Ринок праці
Джерело: 24 Канал
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