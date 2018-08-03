Трудова міграція може призвести до зростання цін в Україні, – НБУ

В Україні через трудову міграцію може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання.

Уже зараз підприємці відзначають брак кваліфікованих кадрів, що в першу чергу пов'язано з виїздом українців в Польщу та інші країни, повідомляє "Обозреватель".

"Один з основних ризиків базового сценарію – продовження відтоку робочої сили з України. Це буде високими темпами створювати подальше підвищення диспропорцій між попитом і пропозицією на ринку праці", – пояснюють в інфляційному звіті НБУ.

На українському ринку праці вже зараз виникли проблеми. За оцінками Національного банку, нарощувати темпи виробництво в тому числі заважає трудова міграція. Найбільше проблеми відчуваються в будівництві, промисловості, сільському господарстві, транспорті та зв'язку.

"За даними обласних служб зайнятості в Польщі, майже 50% трудових мігрантів з України подали в 2017 році заяви на працевлаштування саме в цих видах діяльності", – пояснюється у звіті НБУ.

Згідно зі звітом Міжнародної організації праці, більшість українців їде на заробітки в Польщу. Там вони знаходять низкоквалифицированную роботу. Левова частина мігрантів працює без офіційного працевлаштування, а, значить, втрачає право на пенсію в Україні.

До речі, як пояснив OBOZREVATEL експерт в сфері зарубіжного ринку праці Ярослав Мазур, для того, щоб у українців пропав стимул шукати роботу за кордоном, рівень заробітних плат повинен досягти близько 500 євро. Згідно з даними великого кадрового порталу, зарплати в столиці вже досягли цього рівня.



Нагадаємо, в Україні з'явилася онлайн-платформа, яка наочно показує масштаби трудової міграції.