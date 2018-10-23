Це мотлох, а не машина, – свідки про аварію з краном у Києві

Зранку 23 жовтня вантажний кран врізався у машини на бульварі Лесі Українки в центрі столиці.

Поліція встановлює винних, а постраждалі оговтуються від аварії.

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"Добре, що пристебнутий був, тому не "поцілував" кермо, пасок врятував", – сказав свідок аварії Віталій Романюк.

В результаті ДТП троє людей – постраждали, двоє чоловіків із подряпинами і синцями їхати в лікарні відмовилися, а от жінку-водійку госпіталізували.

У потерпілої з червоної Mazda незначні пошкодження – забій живота,

– заявила капрал Нацполіції Києва Дар'я Мельничук.

Поліція обмежила частину бульвару червоною стрічкою, вздовж узбіччя вишикувалися в чергу тролейбуси. Від бульвару Дружби народів утворилася тягнучка .Рух від Київської фортеці до Бесарабки перекрили. Водій автокрану виправдовується: у нього відмовили гальма.Поліцейські перевірили його на драгері, проте алкоголю в крові - не знайшли.

Автокран марки "Камаз" на вигляд старий, кузов та стріла автокрану поіржавілі.

Це не машина, а мотлох їздить на дорогах, не можна таке по місту пускати,

– заявив свідок аварії Олександр Морванюк.

Належить "Камаз" фірмі "Коп-сервіс". На сайті компанії за годину оренди просять 300 гривень. За телефонами, які вказані на самій машині, ніхто не відповідає. Один з номерів належить іншій фірмі з оренди вантажівок Охоронці офісу компанії кажуть, що директор справді паркував шість вантажних машин, але з'їхав кілька місяці тому. Де зараз тримає техніку – не знають.

Саме фірма-власник крану повинна відшкодувати витрати на ремонт, запевняють юристи. Адже машину випустили у несправному стані. А потерпілі водії мають право звертатися безпосередньо до оператора крану.

Відповідно до рішення Верховного Суду, вони можуть пред'явити вимоги до власника крану. Як правило, автомобілі застраховані тільки обов'язковою страховкою, яка передбачає виплату відшкодування розміром до 150 тисяч. Все, що більше цієї суми, має виплачувати власник цього транспортного засобу, тобто крану,

– наголосив кримінальний адвокат Лаврентій Царук.

А збитки загалом можуть сягати 3 мільйонів гривень. Так їх оцінили страхові агенти. які теж приїхали на місце аварії. У деяких автівок потрощені бампери і розбите скло.

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Правоохоронці заявили, що це наймасштабніша аварія у столиці за останній час. Остання подібна троща була два роки тому, тоді зіткнулося 12 авто.