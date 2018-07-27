Центр Києва перекриють через хресну ходу: які вулиці оминати водіям

У п'ятницю, 27 липня, до 1030-ї річниці хрещення Київської Русі відбудеться хресна хода УПЦ МП, внаслідок чого перекриють центр Києва.

Інформація для тих, хто цього дня їздитиме Києвом.

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Від 6 ранку і до 16:30 у центрі столиці буде перекрито рух транспорту по вулицях Трьохсвятительська, Хрещатик, Грушевького, Володимирський узвіз та Паркова дорога.

За словами організаторів, на хресну ходу зареєструвались 10 тисяч учасників. В поліції заявили, що посилять патрулювання залізничних та автовокзалів, а маршрут прямування хресної ходи перевірять наряди криміналістів, вибухотехніків та кінологів.



Хресна хода в Києві

До слова, у четвер, 26 липня, у вареничній "Катюша", яка розташована на бульварі Лесі Українки у Печерському районі Києва сталася стрілянина. У поліції повідомили, що чоловіків було кілька (від трьох до шести осіб). Всі вони втекли після інциденту.