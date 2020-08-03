На столичному Хрещатику вранці 3 серпня 39-річний житель Бориспільського району підпалив автомобіль. Рятувальники вогонь загасили, а зловмисника затримала поліція.

У столиці підпалили машину: деталі

Вранці 3 серпня на вулиці Хрещатик у Києві патрульні виявили, що горить автівка, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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На місце події виїхали пожежники та слідчі. Рятувальникам вдалося загасити вогонь, а поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 39-річний мешканець Бориспільського району.

Правоохоронці встановили, що чоловік взяв каністру з невідомою запальною сумішшю, облив ним машину, а тоді підпалив.

Слідчі оглянули місце події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Їх відправили на експертизу.

Що загрожує зловмиснику

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Правоохоронці встановлюють обставини події та мотиви вчинку.

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Чоловік, який підпалив авто у Києві / Фото Нацполіції