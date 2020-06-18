У центрі Києва невідомі потрощили та познущалися з елітних авто: фото і відео
У Печерському районі столиці невідомі потрощили з десяток іномарок. В автомобілях вибили лобове скло, а капоти захляпали невідомою бурою субстанцією. Серед потрощених авто є кілька елітних іномарок.
Про неприємний інцидент інформує фейсбук-спільнота dtp.kiev.ua. Там додають: на бульварі Лесі Українки, 23 зафіксували схожу ситуацію.
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Суворий Київ: елітний Печерськ. Автомобілі вимазані чимось бурим і розбито лобове скло. Що це було?
– мовиться у дописі спільноти.
У коментарях до допису люди дивуються, як інцидент міг трапитися у самому серці столиці, де фактично всюди є камери спостереження та багато охорони.
"Там же охорона поряд… Буквально за 5 метрів, та й проїзд нікому автомобілі не перекривали. Це ж паркувальні місця", – дивується один із користувачів соцмереж.
Потрощені іномарки в центрі Києва: відео
Як видно з фото, в усіх без виключення автомобілях розбите скло, деякі з них ще й вимазані чимось бурим.