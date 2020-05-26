У центрі Києва раптово згоріла машина: фото, відео

У столиці поблизу станції метро "Олімпійська" загорілася машина. Наразі нічого невідомо про потерпілих.

Яке авто спалахнуло

Рятувальники прибули на місце події тоді, коли авто вже догоряло, повідомляє телеграм-канал Teza. Спалахнула у столиці України "Таврія".

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"Київ.Оперативний" у фейсбуці повідомляє, що рятувальники ДСНС спрацювали оперативно. Наразі причини загорання з'ясовують на місці події.

На фото видно, що машина повністю згоріла. Поблизу постраждалого транспорту не було інших автомобілів. Очевидці розповіли, що "Таврія" згоріла за 4 хвилини.



У Києві згоріла "Таврія" / Фото ASPI news

У центрі Києва горіла "Таврія": відео

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