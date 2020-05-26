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У центрі Києва раптово згоріла машина: фото, відео

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Біля Олімпійської у Києві згоріла машина: фото, відео
Авто повністю згоріло / aspi.com.ua

У столиці поблизу станції метро "Олімпійська" загорілася машина. Наразі нічого невідомо про потерпілих.

Яке авто спалахнуло

Рятувальники прибули на місце події тоді, коли авто вже догоряло, повідомляє телеграм-канал Teza. Спалахнула у столиці України "Таврія".

До речі У Києві на дорозі утворився гейзер – відео фонтану у середмісті

"Київ.Оперативний" у фейсбуці повідомляє, що рятувальники ДСНС спрацювали оперативно. Наразі причини загорання з'ясовують на місці події.

На фото видно, що машина повністю згоріла. Поблизу постраждалого транспорту не було інших автомобілів. Очевидці розповіли, що "Таврія" згоріла за 4 хвилини.

київ пожежа вогонь машина
У Києві згоріла "Таврія" / Фото ASPI news

У центрі Києва горіла "Таврія": відео

Пожежа у центрі столиці: відео

 

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Транспорт ДСНС Пожежа Новини Києва Аварії та ДТП Новини України
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