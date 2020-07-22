У середмісті Києва на вулиці Великій Васильківській поблизу палацу "Україна" загорілися одразу дві машини – BMW і Toyota. Власник однієї з них розповів, що машину підпалили на його очах, а другий переконує, що на нього тиснули. Інцидент трапився серед дня 22 липня.

У центрі Києва загорілися два авто: що відомо

Про інцидент повідомила журналістка 24 каналу, яка стала свідком події. За її словами, власником однієї з машин є український підприємець Світлін Євтімов, який займається продажем одягу.

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Чоловік розповів, що припаркував авто та пішов до магазану, і за деякий час побачив, як хтось підбіг до машини, підпалив і утік.

Він додає, що не має уявлення, хто це міг зробити. Щоправда, йому раніше погрожували, але "як всім підприємцям в Україні".

Додамо, що згодом вогонь перекинувя на авто, що стояо попереду. Його власник розповів, що на нього тиснули люди чеченського походження.

Дивіться відео з коментарем вланика однієї з машин

Зараз поліція на місці допитує свідків.

Місце займання двох машин в центрі Києва (Фото 24 каналу / Леся Виговська)

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