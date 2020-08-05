"Нафтогаз" встановив на серпень 2020 року вартість газу на рівні 3,24 гривні за кубометр. Таким чином від липня ціна блакитного палива зросла на 27 копійок за кубометр.

У відсотковому відношенні зростання вартості газу становить 9%. Нову вартість газу назвала державна компанія "Нафтогаз".

До слова Ціни на електроенергію в Україні впали: але все одно залишаються найвищими в Європі

Компанія пояснює зростання вартості блакитного палива тим, що ринок входить у сезон високих цін. Так традиційно відбувається перед початком опалювального сезону.

До слова, з 1 серпня в Україні стартував останній етап реформи ринку газу. Відтепер українці зможуть самостійно обирати постачальника газу, в залежності від їхніх уподобань.

Так само відбудеться й перехід до ринкової вартості газу. Відтепер кожен постачальник встановлюватиме її самотужки. "Нафтогаз", як один з гравців на ринку, встановлюватиме вартість газу лише для своїх споживачів.

Як змінювалась ціна на газ з початку року?

У лютому українці заплатили за спожитий у березні газ за тарифом 5,86 гривні за кубометр, що на 15% дорожче, ніж у січні.

У квітні через кризу ціни впали на 15%, у травні – ще на 21%.

У червні вартість знизилась ще на 6%.

А в липні ціна почала зростати. Вона збільшилась на 7% – до 2 297,53 гривні за тисячу кубометрів.