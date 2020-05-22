У травні ціну на газ знизили на 21%: скільки коштує блакитне паливо

У травні 2020 року оптова ціна на газ для населення була знижена на 21%. Таким чином цього місяця для побутових користувачів він коштуватиме всього 2,3 гривні за кубометр.

Про зниження вартості блакитного палива повідомляє НАК "Нафтогаз".

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Що цікаво, за рік вартість газу в Україні скоротилася майже на 2 третини. Тобто у травні 2020 року, якщо порівнювати з аналогічним місяцем минулого, ціна знизилася на 62%.

Лише від початку року вартість газу в Україні знизилася на 51%. У компанії пояснюють, що таке різке падіння вартості енергоносіїв спровоковане світовою економічною кризою.

За даними аналітиків "Нафтогазу", у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу. Там накопичилося понад 17,5 мільярдів кубометрів блакитного палива.

Цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. У міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж в холодну пору року,

– підкреслив голова правління компанії Андрій Коболєв.

Він висловив переконання, що існуючі передумови дозволять безболісно для споживачів перейти до вільного ринку газу в Україні.

Здешевшання газу: що слід знати

Насправді зниження тарифів на газ у "Нафтогазі" прогнозували ще раніше. Хоча у квітні ціни й так впали на 15%. Усе через світову фінансову кризу, викликану пандемією коронавірусу.

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