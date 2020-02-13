Ціна газу на українському ринку – найнижча за 10 років

З третього кварталу 2019 року ціна газу на українському ринку впала до позначки 186 доларів за 1 тисячу кубометрів. Цей показник найменший для останніх 10 років.

Енергетичний провайдер ETG.UA. повідомив, що на поточну ціну газу, як на українському, так і на світових ринках, вплинуло кілька факторів, пише "Економічна правда".

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Що вплинуло на ціну газу

По-перше, аномально тепла зима в Україні та у всій Європі.

Другою причиною в компанії називають політику. Європейські учасники ринку заповнили всі доступні сховища через очікування розв’язання питання транзиту російського газу через Україну. Після підписання нового договору пропозиція перевищила попит. Як підсумок – стрімке падіння ціни до рекордних показників.

Третя причина – вплив китайської промисловості, яка є основним світовим споживачем газу.

Справа у тому, що через коронавірус значно скоротила виробництво, в деяких галузях на 40%. Відповідно скоротилося споживання, і ціна на світовому ринку просіла ще нижче.

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Скільки газ коштуватиме у майбутньому

На початку 2020 року було невелике зростання, однак вже зараз зрозуміло, що продовження теплої зими та китайський коронавірус знизять цінову планку ще нижче.

За прогнозами експертів, ціна у 2020 році буде на рівні 120 – 150 доларів за тисячу кубометрів.

Окрім того, у компанії запевняють, що через російські проєкти "Північний" та "Південний" потік, а також постачання зрідженого газу з США та Росії, створюється надлишкова пропозицію на ринку, тому істотного корегування ціни в бік підвищення очікувати не варто.

Яка ціна на газ у січні? Відповідно до розрахунків "Нафтогазу" за новою методикою, січнева ціна на блакитне паливо становить 4 650 гривень за тисячу кубометрів. Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року. Однак якщо порівнювати з груднем 2019 року, то ціна виросла на 8,7%.



Гончарук запевняв, що уряд зробить все для того, щоб ціни на газ продовжують знижуватись.