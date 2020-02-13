17:31
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Ціна газу на українському ринку – найнижча за 10 років

      2
      Ціна газу на українському ринку впала до 10-річного мінімуму / shutterstock.com

      З третього кварталу 2019 року ціна газу на українському ринку впала до позначки 186 доларів за 1 тисячу кубометрів. Цей показник найменший для останніх 10 років.

      Енергетичний провайдер ETG.UA. повідомив, що на поточну ціну газу, як на українському, так і на світових ринках, вплинуло кілька факторів, пише "Економічна правда".

      Зверніть увагу: В Україні планують припинити вимірювати газ у кубометрах: що це означає

      Що вплинуло на ціну газу

      По-перше, аномально тепла зима в Україні та у всій Європі.

      Другою причиною в компанії називають політику. Європейські учасники ринку заповнили всі доступні сховища через очікування розв’язання питання транзиту російського газу через Україну. Після підписання нового договору пропозиція перевищила попит. Як підсумок – стрімке падіння ціни до рекордних показників.

      Третя причина – вплив китайської промисловості, яка є основним світовим споживачем газу.

      Справа у тому, що через коронавірус значно скоротила виробництво, в деяких галузях на 40%. Відповідно скоротилося споживання, і ціна на світовому ринку просіла ще нижче.

      До речі: Чому за газ повинні платити ті, хто його не споживає

      Скільки газ коштуватиме у майбутньому

      На початку 2020 року було невелике зростання, однак вже зараз зрозуміло, що продовження теплої зими та китайський коронавірус знизять цінову планку ще нижче.

      За прогнозами експертів, ціна у 2020 році буде на рівні 120 – 150 доларів за тисячу кубометрів.

      Окрім того, у компанії запевняють, що через російські проєкти "Північний" та "Південний" потік, а також постачання зрідженого газу з США та Росії, створюється надлишкова пропозицію на ринку, тому істотного корегування ціни в бік підвищення очікувати не варто.

      Яка ціна на газ у січні? Відповідно до розрахунків "Нафтогазу" за новою методикою, січнева ціна на блакитне паливо становить 4 650 гривень за тисячу кубометрів. Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року. Однак якщо порівнювати з груднем 2019 року, то ціна виросла на 8,7%.

      Гончарук запевняв, що уряд зробить все для того, щоб ціни на газ продовжують знижуватись.

      Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      сьогодні
      6725
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Комунальні послуги Гроші Ціни Газ Тарифи на газ Ринок газу Нафтогаз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Справа Труханова: через що скандальному мерові можуть скасувати вирок
      Катерина Петренко 6
      сьогодні , 17:00 В Росію повертається Конституційна монархія?
      Віталій Портников 210
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      906
      сьогодні , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      469
      сьогодні , 15:50 Вибухи посилок в Амстердамі: що відомо
      Ірина Кошанська 724
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук