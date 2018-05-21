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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Ціна на газ для промислових споживачів знову зросте

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НАК
НАК "Нафтогаз України" з 1 червня 2018 року підвищить ціну на газ / Фото з відкритих джерел

НАК "Нафтогаз України" з 1 червня 2018 року підвищить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати. Ціна за 1 тисячу кубометрів газу зросте на 8,9% порівняно з квітнем.

Про це пише Енергореформа.

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Ціна зросте на 810 гривень порівняно з квітнем – до 9 952,8 гривень за 1 тисячу кубометрів з ПДВ.

Згідно з повідомленням компанії, вказана ціна актуальна для споживачів, що закупають газ за передоплатою в об’ємі більше ніж 50 тисяч кубометрів у місяць за умови відсутності боргів перед компанією і для стовідсоткових "дочок" НАК.

Для інших споживачів ціна в наступному місяці зросте 8,5% (852 гривні) – до 10,893 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ).

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня 2015 року скасовано державне регулювання ціни на газ для всіх категорій споживачів, крім населення та ТКЕ для потреб населення.

Теги: Новини України Нафтогаз Тарифи
Джерело: 24 Канал
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