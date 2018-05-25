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Ціна на газ в Україні може значно зрости: глава НКРЕКП розповів деталі

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Ціна на газ для українців може зрости на 60-70%
Ціна на газ для українців може зрости на 60-70% / Фото з відкритих джерел

Приведення цін на газ для українського населення до ринкового рівня призведе до їхнього збільшення на 60-70%.

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк, передає "Укрінформ".

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Зараз перегляд становить плюс 60-70%,
– розповів експерт.

Очільник НКРЕКП зазначив, що якби питання перегляду тарифів було вирішене одразу, як того вимагав МВФ, то нинішнє підвищення відбулося б у межах 10-15%.

Зазначимо, вартість кубометра газу для населення від 1 квітня 2017 року становить 6,9579 гривень. Після здорожчання на 60-70% ціна може становити 11,1326-11,8284 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує до 1 червня прийняти остаточне рішення щодо подальшої ціни на газ для населення.

Теги: Новини України Тарифи комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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