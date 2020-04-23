Ціна на нафту може впасти до мінус 100 доларів за барель, – Bloomberg
Вже у травні сховища для зберігання нафти можуть бути заповнені, причому попит на сировину не зростає. А це означає, що ціна за барель може впасти навіть до мінус 100 доларів.
Про це розповів нафтогазовий аналітик японського банку Mizuho Пол Сенкі інформаційному агентству Bloomberg.
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Очевидно, що ми проходимо через масштабну щоденну кризу управління на нафтовому ринку. Чи досягнемо ми мінус 100 доларів за барель у наступному місяці? Цілком можливо,
– сказав Сенкі.
До слова, як запевняє Bloomberg, саме Пол Сенкі першим передбачив, що ціни на нафту будуть від'ємними.
Частково згоден із Сенкі й інший експерт – представник компанії Oilx Флоріан Талер: "Ми рухаємося до піка заповненості сховищ у світі наприкінці травня або на початку червня".
Кожного тижня до сховищ заливають по 50 мільйонів барелів сирої нафти. При цьому купують сировини зараз значно менше – через пандемію COVID-19 та кризові явища в економіці, що її супроводжують (наприклад, зупинені виробництва через карантинні обмеження).
"Сьогодні нафта – це дуже небезпечний ринок", – підсумував засновник нафтового хедж-фонду Andurand Capital П'єр Андюран.
Обвал цін на нафту, нагадаємо, стався 20 квітня, і ринок досі не стабілізувався.
Травневі ф'ючерси на американську WTI опускалися до мінус 55 доларів за барель, європейська Brent коштувала приблизно 15 доларів, а російську Urals якийсь час продавали і по мінус 2 долари за барель.
Нафтова криза: відповіді на поширені питання / Інфографіка 24 каналу
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