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      Ціни на алкоголь та сигарети знову зростуть: коли і на скільки

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      Ціни на алкоголь та цигарки знову значно зростуть
      Ціни на алкоголь та цигарки знову значно зростуть / Фото з відкритих джерел

      У 2019 році очікується підвищення цін на алкогольні напої та тютюнову продукцію через збільшення ставок акцизних зборів.

      В Інфляційному звіті Національного банку України за квітень йдеться, що зростання цін на алкоголь очікується на рівні 6-9% щорічно у 2019-2021 роках.

      Читайте також: Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча, ніж у Німеччині

      Подорожчання тютюнових виробів прогнозується на 19%.

      Згідно зі звітом, у березні 2019 року темпи зростання цін на алкоголь залишились незмінними. А от щодо тютюнової продукції, то там процес підвищення цін сповільнився. НБУ пов'язує це із тим, що індексація специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 20%) була меншою, ніж темпи зростання цін на ці товари.

      Що і наскільки подорожчало в Україні в березні – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Фінанси Ціни НБУ
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