Ціни на алкоголь та сигарети знову зростуть: коли і на скільки

У 2019 році очікується підвищення цін на алкогольні напої та тютюнову продукцію через збільшення ставок акцизних зборів.

В Інфляційному звіті Національного банку України за квітень йдеться, що зростання цін на алкоголь очікується на рівні 6-9% щорічно у 2019-2021 роках.

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Подорожчання тютюнових виробів прогнозується на 19%.

Згідно зі звітом, у березні 2019 року темпи зростання цін на алкоголь залишились незмінними. А от щодо тютюнової продукції, то там процес підвищення цін сповільнився. НБУ пов'язує це із тим, що індексація специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 20%) була меншою, ніж темпи зростання цін на ці товари.

Що і наскільки подорожчало в Україні в березні – читайте у матеріалі 24 каналу