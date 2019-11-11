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      Ціни на блакитне паливо для українців почнуть стрімко зростати

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      Ціни на блакитне паливо для українців почнуть стрімко зростати
      Ціни на блакитне паливо для українців почнуть стрімко зростати / zik.ua

      Ціни на блакитне паливо для українців почнуть стрімко зростати, через підняття тарифів на транспортування газу, заявив в ефірі 24 каналу керівник об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков. Ініціював підняття розцінок монополіст компанія Укртрансгаз.

      "Це підвищення для всіх виробників було величезною несподіванкою. Тому що зараз тарифи на транспортування газу у нас і без того одні з найвищих у Європі. Тому у промисловців така ініціатива Укртрансгазу викликала великий подив. Зараз, наприклад, тарифи на так звану точку входу в Україні вищі, ніж у наших сусідів – у Словаччині, в Угорщині, навіть в Італії. Попри це, монополіст хоче підняти тариф ще майже в три рази. Якщо він і без того був вдвічі вищий, ніж у Словаччині, то тепер буде в шість разів вищим. Тобто економічного обґрунтування для цього не існує", – зазначив Каленков.

      Найбільше, за словами керівника ОП Укрметалургпром, постраждають підприємства, продукція яких напряму залежить від вартості газу.

      "Для багатьох галузей вартість газу – це основна складова в собівартості продукції. Наприклад, для хімічних підприємств, де ціна на газ займає майже 80% у собівартості виробництва добрив. Далі ланцюгом це призведе до подорожчання вартості аграрної продукції. Майже половину вартості займають ціни на газ у виробників будівельних матеріалів, до 20% на підприємствах з виробництва скла, ще більше доведеться витрачати металургійному комплексу. Загальні втрати – це 36 мільярдів гривень. Причому половину грошей буде витягнуто з кишень звичайних українців", – зазначив Олександр Каленков.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України
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