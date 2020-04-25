Ціни на газ для населення продовжать падати, – прогноз "Нафтогазу"

Ціни на газ для населення у 2020 році вже впали на 38%, лише від початку квітня – на 15%. Втім голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв прогнозує, що падіння цін лише продовжуватиметься.

Про очікування подальшого падіння цін на газ Коболєв розповів в ефірі одного з телеканалів. Про це у фейсбуці повідомляє "Нафтогаз".

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Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити, наскільки. Зараз ринок дивує багатьох аналітиків. Ми нещодавно побачили від'ємну ціну на нафту. Це був короткий епізод, але був, і він безпрецедентний,

– наголосив голова "Нафтогазу".

Він також підкреслив, що нині у сховищах рекордні запаси газу – значно вищі, ніж були минулої весни. Відтак "Нафтогаз" навіть не імпортує газ, це роблять лише приватні трейдери.

"Я думаю, наступної зими ми використаємо надлишковий газ з попередньої осені. Перед переговорами з "Газпромом" ми ж готувались до потенційної газової кризи, тому й створили додатковий запас газу. У нас на початку сезону було понад 21 мільярд кубометрів газу", – розповів Андрій Коболєв.

Що відомо про падіння ціни на газ?Ціна на газ для населення у квітня знизилася на 15%. Відтепер блакитне паливо коштує 3,71 гривні за спожитий кубометр газу.



Серед імовірних причин такого падіння є глибока світова криза, яка відчутно позначилася на цінах на енергоносії. Ще одна причина – кінець опалювального сезону, коли ціна на газ традиційно знижується.