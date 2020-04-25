14:44
25 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ціни на газ для населення продовжать падати, – прогноз "Нафтогазу"

      -
      Ціна на газ 2020: чи варто очікувати зниження ціни газу в травні
      Ціні на газ прогнозують ще більше падіння / politeka.net

      Ціни на газ для населення у 2020 році вже впали на 38%, лише від початку квітня – на 15%. Втім голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв прогнозує, що падіння цін лише продовжуватиметься.

      Про очікування подальшого падіння цін на газ Коболєв розповів в ефірі одного з телеканалів. Про це у фейсбуці повідомляє "Нафтогаз".

      До слова Тарифи на газ у травні 2020: скільки заплатять українці

      Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити, наскільки. Зараз ринок дивує багатьох аналітиків. Ми нещодавно побачили від'ємну ціну на нафту. Це був короткий епізод, але був, і він безпрецедентний,
      – наголосив голова "Нафтогазу".

      Він також підкреслив, що нині у сховищах рекордні запаси газу – значно вищі, ніж були минулої весни. Відтак "Нафтогаз" навіть не імпортує газ, це роблять лише приватні трейдери.

      "Я думаю, наступної зими ми використаємо надлишковий газ з попередньої осені. Перед переговорами з "Газпромом" ми ж готувались до потенційної газової кризи, тому й створили додатковий запас газу. У нас на початку сезону було понад 21 мільярд кубометрів газу", – розповів Андрій Коболєв.

      Що відомо про падіння ціни на газ?Ціна на газ для населення у квітня знизилася на 15%. Відтепер блакитне паливо коштує 3,71 гривні за спожитий кубометр газу.

      Серед імовірних причин такого падіння є глибока світова криза, яка відчутно позначилася на цінах на енергоносії. Ще одна причина – кінець опалювального сезону, коли ціна на газ традиційно знижується.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Андрій Коболєв Світова криза 2020 Тарифи Нафтогаз Тарифи на газ Газ Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Новини про коронавірус 25 квітня: Крим хоче відгородитися від РФ, суботник у Білорусі
      сьогодні , 14:02 Новини про коронавірус 25 квітня: Крим хоче відгородитися від РФ, суботник у Білорусі
      Альона Захарова
      Хаос та паніка: як дезінформація впливає на людей і що з цим робити
      сьогодні , 12:00 Хаос та паніка: як дезінформація впливає на людей і що з цим робити
      Блог Медіа