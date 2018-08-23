У День Незалежності у Києві перекриють низку вулиць: опублікований перелік

У п'ятницю, 24 серпня, на низці вулиць Києва буде заборонено рух і паркування в зв'язку з урочистими і святковими заходами, присвяченими Дню Незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, з 7:00 до 13:00 буде заборонено рух на час легкоатлетичного пробігу "Забіг у вишиванках". Він проходитиме маршрутом: Русанівська набережна - Русанівський бульвар (у напрямку Дніпровської набережної) - Русанівська набережна - Дніпровська набережна - (розворот у Дніпровській набережній, 16) - Дніпровська набережна - Русанівська набережна - Русанівський бульвар - Русанівська набережна.

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Крім того, з 13:30 до 18:30 буде заборонено рух на час благодійного забігу "Вони біжать заради дітей": вул. Сагайдачного, 2 - Володимирський узвіз (до будинку №2).

КМДА також опублікувала список вулиць, якими з 6:45 до закінчення святкових заходів буде повністю обмежено рух:

Так, 24 серпня під час проходження військової техніки до місця проведення військового параду за маршрутом колона №1, гусенична техніка: парк військової частини А0222 - вул. Маршала Рибалко - вул. Чорновола - виїзд на вул. Перемоги по зустрічній смузі лівіше від Повітрофлотського моста - вул. Перемоги (по зустрічній смузі) - площа Перемоги (по зустрічній смузі) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська.

Після проведення військового параду рух перекриють по маршруту Європейська площа - Володимирський узвіз - вул. Сагайдачного - вул. Андріївська (частина гусеничної і колісної техніки) і Боричів спуск по (зустрічній смузі) (Частина гусеничної і колісної техніки) - вул. Набережно-Хрещатицька (по зустрічній смузі) - вул. Нижній Вал - Глибочицькій проїзд - вул. В. Чорновола - вул. Маршала Рибалко - парк військової частини А0222.

Під час проходження військової техніки до місця проведення військового параду за маршрутом колона № 2, колісна техніка аеродром "Святошин" - вул. Академіка Туполєва - вул. Стеценка - вул. Д. Щербаківського - просп. Перемоги - площа Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська.

Після проведення військового параду за маршрутом Європейська площа - Петрівська алея - Паркова дорога - Дніпровський спуск - Набережне шосе - вул. Набережно-Хрещатицька - вул. Нижній Вал - Глибочицькій проїзд - вул. В. Чорновола - просп. Перемоги - вул. Академіка Туполєва - аеродром "Святошин".

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Також з 7:00 до закінчення заходів заборонять рух транспорту під час військового параду на вул. Великій Васильківській (вул. Жилянської до вул. Хрещатик) - Бессарабська площа - вул. Хрещатик - Майдан Незалежності - вул. Хрещатик до Європейської площі.

24 серпня з 14:00 до закінчення заходів заборонять рух на вул. Хрещатик (на ділянці від вул. Б. Хмельницького до б-ру Тараса Шевченка) під час проведення спортивно-презентаційної акції "Україна єдина".

З 23 серпня до 3:00 години 25 серпня заборонять рух транспорту на вул. Івана Мазепи (від вул. Московської до вул. Михайла Омеляновича-Павленка) під час підготовки та проведення святкового заходу з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та фестивалю вуличної їжі.

24 серпня з 16:00 до 20:00 заборонять рух на вул. Басейній у напрямку вул. Павла Скоропадського (на ділянці від вул. Еспланадної до вул. Павла Скоропадського).

Також 24 серпня під час проведення святкових заходів у центральній частині Києва буде тимчасово обмежено рух транспорту на Європейській площі, Бессарабській площі, вул. Трьохсвятительській, вул. Костьольній, алеї Героїв Небесної Сотні, вул. Інститутській (на ділянці від вул. Ольгинської до вул. Шовковичній), вул. Ольгинської, вул. архітектора Городецького, вул. Грушевського (на ділянці від вул. Шовковичної до Європейської площі), Володимирському узвозі (на ділянці від Європейської площі до Боричевого узвозу), Петрівської алеї, Парковій дорозі, площі І. Франка, вул. Заньковецької, вул. Банковій, вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, б-ре ​​Т. Шевченка (на ділянці від вул. Пушкінської до Бессарабської - площі), вул. Б. Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик), вул. Прорізній (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик), вул. Михайлівській, вул. Басейній (від вул. Еспланадної до Бессарабської площі), вул. Дарвіна, Крутому узвозі.

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Крім того, 24 серпня не функціонуватимуть парковки на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

"Також тимчасово на час підготовки та проведення святкових заходів буде внесено зміни в роботу міського пасажирського транспорту, маршрут якого проходить у місцях проведення заходів", – сказано в повідомленні.