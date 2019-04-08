У ДТП під Києвом загинув відомий український бізнесмен

У ДТП під Києвом загинув генеральний директор однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds та волонтер Володимир Слабовський.

На своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Слабовський був бізнесменом дуже високого класу та великим патріотом України.

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Відомо, що чоловік народився у Донецьку, а з початку війни не вагаючись залишив там власність і бізнес.

Бійцям він завжди говорив: "я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не вижену, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським,

– написав Бутусов.

Слабовський багато допомагав українським воїнам на Сході України. Його компанія придбала і обладнала важку вантажівку МАН з великою душовою і пральними машинами. Також він перераховував гроші на закупівлю великого і найсучаснішого намету для комфортного розміщення бійців, а також інших предметів постачання на базу.