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      У ДТП під Києвом загинув відомий український бізнесмен

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      Загинув бізнесмен Володимир Слабовський.
      Загинув бізнесмен Володимир Слабовський. / Фото з соціальних мереж

      У ДТП під Києвом загинув генеральний директор однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds та волонтер Володимир Слабовський.

      На своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Слабовський був бізнесменом дуже високого класу та великим патріотом України.

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      Відомо, що чоловік народився у Донецьку, а з початку війни не вагаючись залишив там власність і бізнес. 

      Бійцям він завжди говорив: "я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не вижену, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським,
      – написав Бутусов.

      Слабовський багато допомагав українським воїнам на Сході України. Його компанія придбала і обладнала важку вантажівку МАН з великою душовою і пральними машинами. Також він перераховував гроші на закупівлю великого і найсучаснішого намету для комфортного розміщення бійців, а також інших предметів постачання на базу.

       

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      Теги: Новини України Жертви Бізнес Аварії та ДТП Новини Києва Війна на Донбасі Новини Донецька
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