У Києві 4 серпня обмежать рух Північним мостом
У суботу, 4 серпня, в столиці України у зв'язку із виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту у першій смузі буде частково обмежено рух транспорту.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської адміністрації.
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"З 10:00 до 13:00 у напрямку станції метро "Почайна"; З 13:00 до 18:00 у напрямку житлового масиву Троєщина", – йдеться у повідомлені.
Також зазначено, що 5 серпня з 10:00 до 18:00 на Північному мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі у напрямку житлового масиву Троєщина.
Джерело: 24 Канал
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