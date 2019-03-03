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      У Києві активісти вирушили пікетувати будинок Гладковського

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      У Києві активісти "Нацдружин" та "Нацкорпусу" ідут пікетувати будинок Гладковського
      У Києві активісти "Нацдружин" та "Нацкорпусу" ідут пікетувати будинок Гладковського / 24 канал

      Кількасот активістів "Національних дружин" та "Національного корпусу" вирушили 3 березня до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. Він разом з батьком – фігуранти розслідування про розкрадання в українській оборонній промисловості.

      Активісти налаштовані агресивно та збираються діяти радикальніше, ніж минулого разу, коли вони закидали петардами будинок Ігоря Гладковського, запалили на місці фаєри та залили територію червоною фарбою.

      Читайте також: У Києві активісти вивісили гігантський банер проти поплічників Порошенка: фото

      Поблизу будинку вже чергують правоохоронці. Кореспондент 24 каналу повідомив, що до маєтку Гладковського вже підтягується Національна гвардія та члени "Національного корпусу".

      Новина доповнюється…

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Новини Києва Пікет Протести Національна дружина
      Джерело: 24 канал
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