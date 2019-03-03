У Києві активісти вирушили пікетувати будинок Гладковського

Кількасот активістів "Національних дружин" та "Національного корпусу" вирушили 3 березня до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. Він разом з батьком – фігуранти розслідування про розкрадання в українській оборонній промисловості.

Активісти налаштовані агресивно та збираються діяти радикальніше, ніж минулого разу, коли вони закидали петардами будинок Ігоря Гладковського, запалили на місці фаєри та залили територію червоною фарбою.

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Поблизу будинку вже чергують правоохоронці. Кореспондент 24 каналу повідомив, що до маєтку Гладковського вже підтягується Національна гвардія та члени "Національного корпусу".

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