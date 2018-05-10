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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві авто іноземця провалилось під землю: фото і відео з місця події

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У центрі Києва на вулиці Пушкінській під землю провалився автомобіль міні-купер.

Вже відомо, що власником іномарки є громадянин Чехії, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі. 

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Причиною провалу під землю автомобіля стала стара водопровідна мережа.

На місці події перебувають представники Київводоканалу. За їхніми словами, ця ділянка водопроводу була збудована ще у 1934 році, тож те, що сталося, – не дивує. 

Авто провалилось під землю на Пушкінській, Київ
Авто провалилось під землю у Києві

Обставини інциденту також з'ясовують правоохоронці та представники МНС. 

Власник авто розгублений і шокований тим, що сталося. Він має на меті написати заяву до поліції і, за необхідності, звернеться до суду. До слова, його авто застраховане. 

Автор: Марина Молька
Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Авто
Джерело: 24 Канал
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