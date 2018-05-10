У Києві авто іноземця провалилось під землю: фото і відео з місця події
У центрі Києва на вулиці Пушкінській під землю провалився автомобіль міні-купер.
Вже відомо, що власником іномарки є громадянин Чехії, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.
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Причиною провалу під землю автомобіля стала стара водопровідна мережа.
На місці події перебувають представники Київводоканалу. За їхніми словами, ця ділянка водопроводу була збудована ще у 1934 році, тож те, що сталося, – не дивує.
Авто провалилось під землю у Києві
Обставини інциденту також з'ясовують правоохоронці та представники МНС.
Власник авто розгублений і шокований тим, що сталося. Він має на меті написати заяву до поліції і, за необхідності, звернеться до суду. До слова, його авто застраховане.