У Києві авто іноземця провалилось під землю: фото і відео з місця події

У центрі Києва на вулиці Пушкінській під землю провалився автомобіль міні-купер.

Вже відомо, що власником іномарки є громадянин Чехії, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Фіскально-вчительська родина з Одеси скуповує автомобілі Tesla

Причиною провалу під землю автомобіля стала стара водопровідна мережа.

На місці події перебувають представники Київводоканалу. За їхніми словами, ця ділянка водопроводу була збудована ще у 1934 році, тож те, що сталося, – не дивує.



Авто провалилось під землю у Києві

Обставини інциденту також з'ясовують правоохоронці та представники МНС.

Власник авто розгублений і шокований тим, що сталося. Він має на меті написати заяву до поліції і, за необхідності, звернеться до суду. До слова, його авто застраховане.