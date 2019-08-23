У Києві автомобіль на швидкості влетів у матір з дитиною: моторошне відео

У Києві автомобіль на швидкості скоїв наїзд на матір з малолітнім сином. Обох потерпілих з травмами одразу ж госпіталізували. За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.

Інцидент трапився 22 серпня, а вже через день мешканці вулиці, на якій відбулась аварія, зібралися, аби вирішити питання з безпекою у власному дворі, повідомляє "Київ оперативний".

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Новинний портал також зазначив, що за неофіційними даними дитина загинула, але цю інформацію спростували у поліції Києва. Речниця відомства Оксана Блищик запевнила, що хлопчик живий і перебуває у лікарні. Втім так і не вдалося з'ясувати будь-яких деталей про стан здоров'я матері з дитиною.

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