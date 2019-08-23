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      У Києві автомобіль на швидкості влетів у матір з дитиною: моторошне відео

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      Внаслідок ДТП на Києві постраждали матір з малолітнім сином
      Внаслідок ДТП на Києві постраждали матір з малолітнім сином / radiosvoboda.org

      У Києві автомобіль на швидкості скоїв наїзд на матір з малолітнім сином. Обох потерпілих з травмами одразу ж госпіталізували. За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.

      Інцидент трапився 22 серпня, а вже через день мешканці вулиці, на якій відбулась аварія, зібралися, аби вирішити питання з безпекою у власному дворі, повідомляє "Київ оперативний".

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      Новинний портал також зазначив, що за неофіційними даними дитина загинула, але цю інформацію спростували у поліції Києва. Речниця відомства Оксана Блищик запевнила, що хлопчик живий і перебуває у лікарні. Втім так і не вдалося з'ясувати будь-яких деталей про стан здоров'я матері з дитиною.

      Момент моторошної ДТП: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Жертви Поліція Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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