У Києві блогер стрибав по припаркованих автівках та обливав їх фарбою: деталі інциденту

У Печерському районі столиці 24-річний блогер стрибав по припаркованих автомобілях та обливав їх фарбою. Свої дії чоловік пояснив зйомкою нового відео для сторінки у соцмережі.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Києва.

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Перехожий став свідком того, як невідомий обливав фарбою та стрибав по машинах. Правоохоронці, які перебували неподалік, відразу відреагували на виклик та затримали порушника. Розпочато кримінальне провадження,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що інцидент трапився на бульварі Дружби народів. Випадковий перехожий зателефонував до поліції після того, як побачив, що невідомий чоловік стрибає по припаркованих поруч автівках.

Правоохоронці оперативно відреагували на виклик та прибули на місце подій.

За кілька хвилин їм вдалося спіймали зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець.



Пошкоджена блогером автівка

Записи з камер відеонагляду та покази свідків підтвердили причетність молодика до вчинення хуліганських дій. Поліцейські взяли заяви у власників двох автомобілів. Сума завданого діями зловмисника збитку наразі встановлюють.



Одна з автівок, на даху якої вирішив пострибати 24-річний чоловік

Молодика доставили до Печерського управління поліції для з’ясування обставини. У своїх поясненнях чоловік вказав, що він блогер і знімав відео для своєї сторінки в соцмережі.



Пошкоджена блогером автівка

Додамо, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Блогеру загрожує до трьох років позбавлення волі. Поки його відпустили під особисте зобов’язання.



Блогеру загрожує до 3 років позбавлення волі