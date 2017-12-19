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У Києві чиновник ледь не загинув, коли розчищав своє авто від снігу

13:47, сьогодні 3432 Читать новость на русском
У Києві чиновник виявив гранату на своєму авто
У Києві чиновник виявив гранату на своєму авто / News One

Напередодні у центрі Києва на парковці поблизу НСК "Олімпійський" співробітник Державної зернової корпорації виявив прикріпленою на своєму автомобілі Mazda гранату РГД-5.

Про це повідомляє News One із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Граната, Київ, зброя, кримінал чиновник
Чоловік виявив гранату, коли розчищав свій автомобіль від снігу

"Вийшовши з роботи, чоловік, який потім назвався співробітником Державної зернової корпорації України, почав розчищати своє авто від снігу, і на лобовому склі виявив чорну нитку, до якої кріпився предмет, схожий на гранату. Після виявлення знахідки він одразу викликав поліцейських. До місця події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Останні згодом підтвердили, що чорний предмет є саме гранатою РГД-5", – підкреслюють журналісти.

Граната, Київ, зброя, кримінал чиновник
Граната була прив'язаною до авто чорною ниткою

Додамо, що за фактом події відкрито кримінальне провадження за двома статтями: замах на злочин і умисне вбивство.

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Зброя
Джерело: 24 Канал
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