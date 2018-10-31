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      У Києві чоловік посеред дня крав асфальт: відео

      1483 Читать новость на русском
      У Києві чоловік посеред дня крав асфальт
      У Києві чоловік посеред дня крав асфальт / Кадр з відео

      У Києві зафіксували на відео момент, як невідомий чоловік посеред білого дня крав асфальт. Крадій лопатою завантажував дорожнє покриття у своє авто просто посеред вулиці.

      Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Х***ий Київ".

      Зазначимо, що чоловіка так ніхто не зупинив, незважаючи на те, що він крав асфальт у досить людному місці.

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      Цей народ непереможний. Чоловік серед білого дня тупо відвантажує лопаткою асфальт у свій фургон. Тепер хоч є на кого сперти, чого у нас такі дороги ху***і,
      – пише автор відео.

      Дивіться відео, як чоловік краде асфальт у Києві:

       

      Теги: Новини України Новини Києва Курйозні новини Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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