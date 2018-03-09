У Києві до втрати свідомості побили нардепа Левченка
Під час акції проти незаконної забудови у Києві на Татарці (назва історичної місцевості – "24") невідомі напали на позафракційного народного депутата Юрія Левченка, який водночас є членом політради об'єднання "Свобода".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Київради Святослав Кутняк.
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За його словами, інцидент трапився на вулиці Половецькій, 25-27.
"Ми разом з громадою з 3:30 ранку протистояли кличківським тітушкам з благоустрою, щоб захистити майно місцевих мешканців та недопустити незаконну забудову, найманці Кличка жорстко (до втрати свідомості) побили народного депутата Юрія Левченка. Ще й впритул кілька разів в очі балоном наприскали, що в нього тепер є підозра на опік. Щойно відвіз його до лікарні", — переконує він.
Крім того, політик опублікував відповідні фото.
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