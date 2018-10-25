У Києві горить кіоск: моторошні відео з місця події
У четвер, 25 жовтня, в Києві на Голосіївському проспекті загорівся кіоск. Причина пожежі та інформації про постраждалих наразі невідома.
На місце вже виїхали бійці ДСНС і патрульна поліція.
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Значна ділянка проїжджої частини в диму, видимість 4-5 метрів.
Джерело: 24 канал
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