У Києві готуються до параду: які вулиці будуть перекриті

Через репетицію військового параду 20 та 22 серпня в Києві будуть призупинені певні маршрути громадського транспорту, а також перекриті центральні вулиці.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

З 15:00 20 серпня будуть призупинені маршрути:

автобусів № 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

тролейбусів № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;

трамваю № 18

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З 19:00 до кінця проїзду техніки призупинять маршрути :

автобусів № 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500

тролейбусів № 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н

трамваїв № 11, 12, 16, 18, 19

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20 та 22 серпня з 18:45 до закінчення приготувань до параду рух транспорту заборонять на вулиці Великій Васильківській – Бессарабській площі – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі. Крім того, із 17:45 до закінчення тренувань обмежать проїзд транспорту на вулиці Маршала Рибалка – В'ячеслава Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська.

Також обмежать рух на самому місці тренувань за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (на зустрічній смузі) – площа Перемоги (на зустрічній смузі) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська.