У Києві готуються до відкриття першого магазину H&M: деталі

Популярний бренд одягу Hennes & Mauritz, більш відомий як H&M, вперше з'явиться в Україні. За офіційною інформацією, станеться це в серпні 2018 року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Невдовзі українці матимуть змогу придбати брендовий одяг H&M, адже у Києві відбудеться відкриття першого в країні бутика. З'явиться магазин у столичному торговому центрі Lavina Mall.

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Ми надзвичайно щасливі нарешті відкрити наш перший магазин в Україні! Це велика честь для нас – привезти стиль і свідомий шопінг до Києва і надихати шанувальників моди на самовираження,

– зазначив генеральний директор H&M в Україні Домінік Фантачино.

Загальна площа брендового магазину сягатиме 2,9 тисячі квадратних метрів. Окрім популярного у світі одягу, українці зможуть також придбати товари з колекції для дому.

Що таке H&M?Це компанія, яку заснували у Швеції в 1947 році. Вона налічує 47 онлайн-платформ та понад 4,7 тисячі магазинів на 69 міжнародних ринках. У 2017 році дохід компанії H&M склав 232 мільярди шведських крон.