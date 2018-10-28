У Києві група грузинів спробували пограбувати квартиру, проте скоїли масову ДТП: фото

У Києві на вулиці Бальзака (Троєщина) 4 іноземців спробували пограбувати квартиру, не знаючи, що всередині перебуває господар помешкання. Останній вчинив опір зловмисникам і викликав поліцію.

Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.

Згідно з повідомленням, зловмисники спробували втекти на автомобілі і сховатися, проте водій Mercedes не впорався з керуванням і підбив 5 авто. Після цього водієві довелося зупинитись.

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Всіх підозрюваних затримали. За попередніми даними, зловмисники є громадянами Грузії.

На місці працювали слідчі та патрульні поліцейські.