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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      У Києві група грузинів спробували пограбувати квартиру, проте скоїли масову ДТП: фото

      546 Читать новость на русском
      У Києві затримали групу іноземців, які спробували пограбувати квартиру і влаштували аварію
      У Києві затримали групу іноземців, які спробували пограбувати квартиру і влаштували аварію / Колаж 24 канал

      У Києві на вулиці Бальзака (Троєщина) 4 іноземців спробували пограбувати квартиру, не знаючи, що всередині перебуває господар помешкання. Останній вчинив опір зловмисникам і викликав поліцію.

      Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.

      Згідно з повідомленням, зловмисники спробували втекти на автомобілі і сховатися, проте водій Mercedes не впорався з керуванням і підбив 5 авто. Після цього водієві довелося зупинитись.

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      Всіх підозрюваних затримали. За попередніми даними, зловмисники є громадянами Грузії.

      На місці працювали слідчі та патрульні поліцейські.

      Теги: Новини України Новини Києва Пограбування Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Грузії
      Джерело: 24 Канал
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