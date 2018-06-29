У Києві хлопець влаштував пробіжку по автомобілю поліції: фото

У п’ятницю, 29 червня, у центрі Києва на Хрещатику навпроти ЦУМу 22-річний хлопець пробігся по автомобілю патрульної поліції. Від цього в авто тріснуло лобове скло і утворилась вм’ятина в даху.

Про це повідомляє "Еспресо".

Один з поліцейських побіг за зухвальцем та наздогнав його біля Бессарабського ринку. Проте хлопець вирвався з рук правоохоронця і побіг знову до ринку.

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Затримати порушника допомогли перехожі. Затриманого хлопця вже вели двоє поліцейських, які посадили його в патрульне авто.

На місце прибула слідчо-оперативна група, а також карета швидкої медичної допомоги, яку викликали для затриманого.



Авто поліції отримало тріщину в лобовому склі