У Києві хлопець влаштував пробіжку по автомобілю поліції: фото
У п’ятницю, 29 червня, у центрі Києва на Хрещатику навпроти ЦУМу 22-річний хлопець пробігся по автомобілю патрульної поліції. Від цього в авто тріснуло лобове скло і утворилась вм’ятина в даху.
Про це повідомляє "Еспресо".
Один з поліцейських побіг за зухвальцем та наздогнав його біля Бессарабського ринку. Проте хлопець вирвався з рук правоохоронця і побіг знову до ринку.
Читайте також: У Києві сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля: фото
Затримати порушника допомогли перехожі. Затриманого хлопця вже вели двоє поліцейських, які посадили його в патрульне авто.
На місце прибула слідчо-оперативна група, а також карета швидкої медичної допомоги, яку викликали для затриманого.
Авто поліції отримало тріщину в лобовому склі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі