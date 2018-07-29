У Києві іномарка протаранила авто з немовлям усередині: відео

У неділю вранці, 29 липня, близько 4:10 у Києві на проспекті Академіка Палладіна зіткнулися два автомобілі. Так, водій Audi A4 в’їхав у KIA Sportage, в якому перебувала сім'я з немовлям.

Про це повідомляє "Інформатор" у Facebook.

На опублікованому відео мовиться, що автомобіль KIA зупинився на червоний сигнал світлофора навпроти супермаркету NOVUS. В той час у напрямку до "Академмістечка" їхала Audi A4, водій якої на повній швидкості втратив управління і протаранив KIA Sportage.

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В KIA перебувала сім'я з 4-місячною дитиною. Внаслідок аварії до лікарні потрапили троє людей. За попередніми даними, немовля не постраждало, проте його теж забрали до лікарні задля обстеження.

На місце аварії прибули рятувальники, щоб витягти з Audi постраждалого водія. Проте чоловікові самотужки вдалося вибратися з транспорту до приїзду надзвичайників.

За інформацією ресурсу, від водія Audi було чутно запах алкоголю, а пасажири цього авто втекли при першій можливості. Їх спіймали правоохоронці, проте жодних заборонених препаратів вони не знайшли. Після огляду цих людей передали медикам.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, 4 карети "швидких" і рятувальники. Подробиці ДТП з'ясовуються.